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    ​В парламенте Грузии идет дождь - ФОТО

    Причиной происшествия стал сильный дождь в Кутаиси

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В здании парламента Грузии протек потолок. Как сообщает Report cо ссылкой на "Новости-Грузия", причиной тому стал сильный дождь, который обрушился на Кутаиси, где располагается парламент Грузии.

    Бороться с последствиями стихии решили ведрами, которые расставили в нескольких местах, чтобы капающая с потолка вода собиралась в них.

    Отметим, что сегодня президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступит с докладом в парламенте Грузии. 

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