​В парламенте Грузии идет дождь - ФОТО

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В здании парламента Грузии протек потолок. Как сообщает Report cо ссылкой на "Новости-Грузия", причиной тому стал сильный дождь, который обрушился на Кутаиси, где располагается парламент Грузии.

Бороться с последствиями стихии решили ведрами, которые расставили в нескольких местах, чтобы капающая с потолка вода собиралась в них.

Отметим, что сегодня президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступит с докладом в парламенте Грузии.