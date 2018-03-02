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    В отношении главы Дербентского района Дагестана возбуждено уголовное дело

    Он подозревается в превышении полномочий

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Следствие возбудило уголовное дело в отношении главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, который подозревается в превышении полномочий. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе республиканского следственного управления СК России. 

    По данным следствия, в 2015 году Джелилов, являясь врио главы Дербентского района, "явно выходя за пределы своих полномочий, незаконно подписал постановления о предоставлении двум местным жителям земельных участков площадью по 1 га каждому для ведения личного подсобного хозяйства".

    "Противоправными действиями Джелилова муниципальному образованию причинен ущерб на общую сумму около 2,2 млн рублей", - отметили в ведомстве.

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