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В ООН призвали руководство Ирана отказаться от смертной казни

В ООН призвали руководство Ирана отказаться от смертной казни Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) при Организации Объединенных Наций (ООН) призвало власти Ирана отказаться от казни участников протестов и отменить соответствующую практику.
В регионе
10 января 2023 г. 00:56
В ООН призвали руководство Ирана отказаться от смертной казни

Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) при Организации Объединенных Наций (ООН) призвало власти Ирана отказаться от казни участников протестов и отменить соответствующую практику.

Как передает Report, об этом управление написало в Twitter.

В сообщении говорится об обеспокоенности новостями о предстоящей казни арестованных во время протестов в Иране Мохаммада Гобадлу и Мохаммада Боругани.

"Иранские власти должны немедленно прекратить все казни", - отмечается в документе.

В Иране с середины сентября идут массовые беспорядки и протесты, связанные с гибелью Махсы Амини. Девушку задержала полиция нравов, спустя некоторое время она скончалась и жители страны обвинили в этом власти. В соцсетях стали массово публиковаться видеозаписи от девушек Ирана, которые состригают себе волосы и поджигают хиджаб.

Суд Ирана приговорил к смерти пятерых участников протестов из-за гибели сотрудника полиции нравов. Еще 11 человек получили длительные сроки заключения.

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Версия на азербайджанском языке BMT İran rəhbərliyini ölüm hökmünə son qoymağa çağırıb

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