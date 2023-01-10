В ООН призвали руководство Ирана отказаться от смертной казни

Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) при Организации Объединенных Наций (ООН) призвало власти Ирана отказаться от казни участников протестов и отменить соответствующую практику.

Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) при Организации Объединенных Наций (ООН) призвало власти Ирана отказаться от казни участников протестов и отменить соответствующую практику.

Как передает Report, об этом управление написало в Twitter.

В сообщении говорится об обеспокоенности новостями о предстоящей казни арестованных во время протестов в Иране Мохаммада Гобадлу и Мохаммада Боругани.

"Иранские власти должны немедленно прекратить все казни", - отмечается в документе.

В Иране с середины сентября идут массовые беспорядки и протесты, связанные с гибелью Махсы Амини. Девушку задержала полиция нравов, спустя некоторое время она скончалась и жители страны обвинили в этом власти. В соцсетях стали массово публиковаться видеозаписи от девушек Ирана, которые состригают себе волосы и поджигают хиджаб.

Суд Ирана приговорил к смерти пятерых участников протестов из-за гибели сотрудника полиции нравов. Еще 11 человек получили длительные сроки заключения.