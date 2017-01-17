В Нахчыване статистика пожаров сократилась на 25%

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В результате проведенных мероприятий, по сравнению с предыдущим годом, в 2016 году в Нахчыванской АР число пожаров сократилось на 25%, а статистика нанесенного ущерба – на 45,9%.

Об этом Report сообщил министр по чрезвычайным ситуациям АР, генерал-лейтенант Шамы Абдуллаев.

Он сказал, что в соответствии с "Правилами госконтроля за строительством", министерство по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской АР проверило проектные документы 85-ти объектов на этапе проектирования, провело экспертизу рабочих проектных документов 39 объектов, проанализировало в лабораторных условиях образцы грунта, взятого со строительных участков 34 объектов, было проверено 27 недавно сданных в эксплуатацию лифтов, 38 кранов, взяты на учет 174 установок и оборудований, произведен техосмотр 58 лифтов и пр.

Государственное управление противопожарной службы и его местные структуры провели основательные проверки в 2215 объектах, теоретические проверки в 2347 объектах, в целях предотвращения взрывов и утечек газа произвели осмотр частных домов и квартир и пр. Была запрещена эксплуатация 143 водонагревателей.