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В Москве задержан общественный деятель Леонид Гозман

В Москве задержан общественный деятель Леонид Гозман В России задержан общественный деятель, политолог Леонид Гозман.
В регионе
25 июля 2022 г. 16:10
В Москве задержан общественный деятель Леонид Гозман

В России задержан общественный деятель, политолог Леонид Гозман.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

"Леонид Гозман задержан. Сейчас мы находимся в отделении полиции", - сказал адвокат.

Он отметил, что в настоящий момент неизвестно, с чем связано задержание Гозмана, однако "со слов правоохранителей, он находится в федеральном розыске, но оснований для розыска не было - так как ему не предъявлено никакое обвинение пока".

В базе разыскиваемых лиц МВД РФ есть карточка Гозмана.

Розыск ведется в рамках уголовного дела, однако по какой статье оно возбуждено, не уточняется.

15 июля Гозман уже был задержан, его допросили в Следственном комитете в качестве подозреваемого по уголовному делу о неподаче уведомления о полученном гражданстве Израиля, после чего он был отпущен.

6 мая Минюст РФ внес Гозмана в реестр СМИ-иноагентов.

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