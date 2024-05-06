Грузинский профессор: Законопроект об иноагентах нацелен на защиту нацинтересов Грузии

Грузинский профессор и политический обозреватель Давид Апциаури подчеркнул геополитическую роль принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии.

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" нацелен на защиту национальных интересов Грузии.

Об этом грузинскому бюро Report сказал профессор и политический обозреватель Давид Апциаури.

По его словам, Запад, оказывая давление на Грузию в этом вопросе, мыслит односторонне. Грузия всего лишь защищает свои национальные интересы, которые превыше всего, сказал он.

"Главная цель – защитить суверенитет, единство и безопасность страны. Грузия желает защитить себя от всех угроз извне и намерена сделать это в рамках закона. Наши западные партнеры, в том числе США, должны это понять. На данный момент главное - это сохранение стабильности и мира в стране. Я уверен, что те, кто сейчас оказывает на Грузию давление, со временем поймут нас, так как у них тоже есть подобные законы", - сказал он.

По словам Апциаури, Запад опасается, что Грузия может изменить свою внешнюю политику: "Однако это лишняя суета, так как Грузия активно сотрудничает с Евросоюзом, в то же время ей удалось наладить тесное сотрудничество со странами Азии".