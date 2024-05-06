Глава МАГАТЭ прибыл в Иран для участия в ядерной конференции

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Тегеран для участия в международной ядерной конференции.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Тегеран для участия в международной ядерной конференции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ISNA.

По его информации, в аэропорту Тегерана Гросси встретил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

Ожидается, что в понедельник во второй половине дня глава МАГАТЭ встретится с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Затем Гросси направится в Исфахан, где пройдет открытие первой в Иране международной ядерной конференции. Планируется, что на полях мероприятия он проведет переговоры с главой ОАЭИ Мохаммадом Эслами.