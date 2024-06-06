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В Москве задержали француза, собиравшего данные о военной деятельности РФ

В Москве задержали француза, собиравшего данные о военной деятельности РФ Гражданин Франции, подозреваемый в сборе сведений в области военной деятельности России, задержан в Москве.
В регионе
6 июня 2024 г. 15:58
В Москве задержали француза, собиравшего данные о военной деятельности РФ

Гражданин Франции, подозреваемый в сборе сведений в области военной деятельности России, задержан в Москве.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете РФ.

"Столичным СК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, на протяжении нескольких лет фигурант, имея умысел на неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, осуществлял целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ.

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