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В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса

В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса Ограничения ввели на два месяца
В регионе
10 ноября 2020 г. 16:19
В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в городе дополнительных ограничений из-за ситуации с COVID-19. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Ограничения будут следующими:

—C 23:00 до 6:00 не будут обслуживать посетителей заведений общепита (ресторанов, кафе, баров). Это не распространяется на торговлю навынос и доставку.

—Студентов вузов и колледжей переводят на дистанционное обучение. Транспортные карты учащихся временно заблокируют, им рекомендовали соблюдать домашний режим.

—Максимальную вместимость в театрах, кинотеатрах и концертных залах сократили до 25 процентов от общего количества мест.

—На спортивные мероприятия продолжат пускать зрителей, но теперь организаторы должны согласовывать действия с департаментом спорта Москвы и столичным управлением Роспотребнадзора.

—Проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий временно приостановлено. При этом меры не распространяются на официальные мероприятия от органов исполнительной власти.

—Приостанавливается работа детских лагерей дневного пребывания и детских развлекательных центров, расположенных в зданиях. Развлечения для детей возможны на открытом воздухе.

Всем организациям, обслуживающим граждан, также рекомендовали использовать систему чек-инов.

Ограничения ввели на два месяца — с 13 ноября по 15 января 2021 года.

9 ноября в столице России зафиксировали самый высокий за время эпидемии суточный показатель заболеваемости — 6 897 новых случаев. На следующий день количество инфицированных сократилось до 5 902, однако власти считают, что ситуация может ухудшиться.

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