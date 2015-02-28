​В Москве убит Борис Немцов

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В Москве поздно вечером в пятницу был убит известный политик Борис Немцов.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, в столице объявлен план "Перехват".

"Неизвестный четыре раза выстрелил в Бориса Немцова. От полученных ранений политик скончался", — заявил источник Интерфакса.

Отмечается, что злоумышленники напали на Немцова в районе Большого Замоскворецкого моста, а затем скрылись на белой машине.

"На место происшествия выехал начальник ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин. О произошедшем доложено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву", — сказал ТАСС представитель полиции.

Оппозиционный активист Илья Яшин подтвердил информацию об убийстве Немцова. "Я сейчас прямо перед собой, к сожалению, вижу труп Бориса. Большой Замоскворецкий мост. Я вижу тело и вокруг очень много полиции", — цитирует Яшина РИА Новости.

Немцов являлся одним из организаторов антикризисного марша "Весна", который состоится 1 марта.