В Москве столкнулись две пригородные электрички

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Две пригородные электрички столкнулись в районе Курского вокзала в Москве, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным МВД России, столкнулась электричка сообщением Нахабино - Щербинка и поезд "Стриж" Нижний Новгород - Москва. Один из вагонов частично сошел с рельсов.

Пассажиры из вагонов эвакуированы. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

В МВД заявили, что информация о пострадавших уточняется.