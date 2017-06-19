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    В Москве столкнулись две пригородные электрички

    Столкновение произошло в районе Курского вокзала

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Две пригородные электрички столкнулись в районе Курского вокзала в Москве, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    По данным МВД России, столкнулась электричка сообщением Нахабино - Щербинка и поезд "Стриж" Нижний Новгород - Москва. Один из вагонов частично сошел с рельсов.

    Пассажиры из вагонов эвакуированы. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

    В МВД заявили, что информация о пострадавших уточняется.

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