В Москве ожидаются аномальные морозы

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ На Москву надвигается арктический антициклон, который снизит ночную температуру до 25 градусов мороза, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Российские синоптики прогнозируют, что ночи на 22, 23 и 24 февраля станут самыми холодными за нынешнюю зиму. Кроме того, на фоне сильных морозов прогнозируется высокое атмосферное давление — до 760 мм рт. ст.

В Гидрометцентре отмечают, что такой продолжительный период холодной погоды опасен для горожан.