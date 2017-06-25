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    В Москве 250 тысяч мусульман совершили молитву по случаю Рамадан

    К Соборной мечети пришли от нескольких тысяч до десятков тысяч верующих© Courtesy İmage

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ В Москве на молитву по случаю праздника Рамадан собрались порядка 250 тыс. мусульман.

    Как передает Report, об этом заявили в Росгвардии.

    К Соборной мечети, по разным данным, пришли от нескольких тысяч до десятков тысяч верующих. Мусульман поздравил глава Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин.

    Он напомнил, что во время Рамадана приверженцы ислама воздерживаются от еды и питья, а также от сквернословия, «не говоря уже о грубости, обмане, сеянии смуты, вражды, кровопролития и убийства».

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