Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В министерстве иностранных дел Турции уволены 88 человек после попытки госпереворота в стране.

Как сообщает Report, об этом турецким журналистам заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, двое из отстраненных от работы в ранге посла.

"Все предатели из нашего ведомства должны быть вычищены, они не должны проникать в места, где хранятся государственные тайны, поэтому работа в этом направлении продолжается. Предположительно, в ближайшие дни будут еще увольнения в МИД", — заявил Чавушоглу.

Чавушоглу также отметил, что один из сотрудников генерального консульства Турции в Казани сбежал в Японию.