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    В министерстве иностранных дел Турции уволены 88 человек

    Двое из отстраненных от работы в ранге посла

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В министерстве иностранных дел Турции уволены 88 человек после попытки госпереворота в стране.

    Как сообщает Report, об этом турецким журналистам заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

    По его словам, двое из отстраненных от работы в ранге посла.

    "Все предатели из нашего ведомства должны быть вычищены, они не должны проникать в места, где хранятся государственные тайны, поэтому работа в этом направлении продолжается. Предположительно, в ближайшие дни будут еще увольнения в МИД", — заявил Чавушоглу.

    Чавушоглу также отметил, что один из сотрудников генерального консульства Турции в Казани сбежал в Японию. 

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