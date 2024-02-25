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В МИД Венесуэлы сообщили о расширении взаимовыгодного сотрудничества с Турцией

В МИД Венесуэлы сообщили о расширении взаимовыгодного сотрудничества с Турцией Венесуэла и Турция развивают взаимовыгодное двустороннее сотрудничество и планируют увеличить товарооборот между двумя странами в 2024 году до $3 млрд.
В регионе
25 февраля 2024 г. 06:39
В МИД Венесуэлы сообщили о расширении взаимовыгодного сотрудничества с Турцией

Венесуэла и Турция развивают взаимовыгодное двустороннее сотрудничество и планируют увеличить товарооборот между двумя странами в 2024 году до $3 млрд.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, который находится в Венесуэле с официальным визитом.

"Сегодня мы полностью рассмотрели повестку дня двустороннего сотрудничества и отметили успехи последних лет, достигнутые благодаря президентам Турции Тайипу Эрдогану и Венесуэлы Николасу Мадуро", - отметил Хиль на пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом Venezolana de Television.

Министр сообщил, что по указанию президентов двух стран товарооборот в 2024 году должен вырасти с $800 млн до $3 млрд. Хиль отметил развитие сотрудничества с Турцией в горнодобывающей промышленности, туристической отрасли, воздушном транспорте и подчеркнул, что Венесуэла "стала важным поставщиком сырья для нефтехимической промышленности Турции".

Глава МИД Венесуэлы сообщил, что в мае в Турции состоится IV заседание совместной комиссии, на котором будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития взаимовыгодных связей "в здравоохранении, торговле, нефтедобывающей промышленности и туризме".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу провел встречу с Хаканом Фиданом, которую охарактеризовал в соцсети X как "отличную" и указал "на крепкую дружбу Венесуэлы с братской Турцией".

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