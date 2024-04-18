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В Кыргызстане частично заблокирована соцсеть TikTok

В Кыргызстане частично заблокирована соцсеть TikTok Социальная сеть TikTok частично перестала работать на территории Кыргызстан.
В регионе
18 апреля 2024 г. 07:44
В Кыргызстане частично заблокирована соцсеть TikTok

Социальная сеть TikTok частично перестала работать на территории Кыргызстана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в TikTok практически невозможно войти как с мобильных устройств, так и с компьютеров. Хотя периодически ролики из данной социальной сети все-таки загружаются, однако для этого требуется достаточно много времени, в районе 5-10 минут.

Несколько дней назад Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики направил в министерство цифрового развития письмо с требованием до 18 апреля ограничить на территории страны доступ к TikTok.

После этого служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Минцифры Кыргызстана направила провайдерам страны письмо с просьбой ограничить доступ пользователей к сети TikTok.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanda “TikTok” qismən məhdudlaşdırılıb

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