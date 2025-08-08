Глава КБР: Пять человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике

В курортной зоне Нальчика оборвалась канатная дорога, есть пострадавшие.

Пять человек, по предварительным данным, пострадали при обрыве канатно-кресельной дороги в курортной зоне в Нальчике.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил в соцсетях глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

"По предварительной информации, пострадали пять человек. Погибших нет. Все экстренные службы работают на месте", - написал он.

По его словам, сотрудниками Центра медицины катастроф пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, осуществляется их транспортировка в больницу.

В настоящее время эвакуировано десять человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МЧС по Кабардино-Балкарии.

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 17:45 по московскому времени.

"На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России и все экстренные службы. По предварительным данным, есть пострадавшие, их количество на данный момент неизвестно. Детали происшествия устанавливаются", - сказано в сообщении.

Между тем, по данным Telegram-канала Baza, инцидент произошел на канатной дороге на гору Малая Кизиловка. Отмечается, что часть людей зависли в кабинках в воздухе, всего пострадали порядка 10 человек.