В Кремле прокомментировали размещение в Крыму С-400

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о развертывании в Крыму второго дивизиона С-400,сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, принятие российской стороной необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-либо.

"Мы знаем, что продолжается и провокационная деятельность на российско-украинской границе в районе Крыма. Поэтому, безусловно, принятие российской стороной всех необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-то, а должно восприниматься как именно обеспечение собственной безопасности, на что, естественно, у российской стороны есть полное суверенное право", — заявил Песков.