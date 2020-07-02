В Кремле назвали итоги голосования по поправкам триумфом

Дмитрий Песков прокомментировал итоги голосования

В Кремле однозначно считают триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос журналистов.

Ни о каком "разборе полетов" с главами регионов, которые показали наименьшую явку на голосовании по поправкам в конституцию, не может быть и речи, основным критерием для всех была чистота и транспарентность процедуры, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Он отметил, что никакой "заказной явки или заказного результата нет и не было". "Наоборот, собственно, основной критерий, обязательный для соблюдения для всех, был предельная чистота и транспарентность голосования", - добавил Песков.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент России Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.

Внесенные на голосование поправки предполагают изменение полномочий премьера и палат парламента, новый порядок назначения правительства, неприкосновенность экс-президентов и появление пожизненных сенаторов и др.