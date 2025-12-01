Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Казахстане в отношении главного редактора интернет-издания возбуждено уголовное дело

    В регионе
    • 01 декабря, 2025
    • 12:59
    Департамент полиции Алматы возбудил уголовное дело в отношении главного редактора интернет-издания Orda.kz Гульнары Бажкеновой на основе заявлений о распространении ложной информации.

    Как передает Report со ссылкой на Kazinform, об этом сообщает департамент полиции города.

    По данным ведомства, дела инициированы "по фактам неоднократного и умышленного распространения заведомо ложных сведений". Расследование ведется на основании поступивших обращений от граждан и организаций.

    Предварительная проверка, показала, что в публикации 2024 года содержались утверждения о якобы задержании сотрудника правоохранительных органов при получении взятки. В ходе следствия было установлено, что эта информация не соответвует действительности.

    Кроме этого, ведомство указывает на другую публикацию прошлых лет, где по версии заявителя, были приведены некорректные сведения о размере и причинах ущерба в имущественном споре. Эти данные также проверяются следствием.

    В рамках следственных действий по месту жительства и работы Бажкеновой проводятся процессуальные мероприятия, включая изъятие электронных устройств и материалов для установления обстоятельств подготовки и размещения публикуемых сведений.

    Расследование продолжается.

