В Казахстане в отношении главного редактора интернет-издания возбуждено уголовное дело

Департамент полиции Алматы возбудил уголовное дело в отношении главного редактора интернет-издания Orda.kz Гульнары Бажкеновой на основе заявлений о распространении ложной информации.

Как передает Report со ссылкой на Kazinform, об этом сообщает департамент полиции города.

По данным ведомства, дела инициированы "по фактам неоднократного и умышленного распространения заведомо ложных сведений". Расследование ведется на основании поступивших обращений от граждан и организаций.

Предварительная проверка, показала, что в публикации 2024 года содержались утверждения о якобы задержании сотрудника правоохранительных органов при получении взятки. В ходе следствия было установлено, что эта информация не соответвует действительности.

Кроме этого, ведомство указывает на другую публикацию прошлых лет, где по версии заявителя, были приведены некорректные сведения о размере и причинах ущерба в имущественном споре. Эти данные также проверяются следствием.

В рамках следственных действий по месту жительства и работы Бажкеновой проводятся процессуальные мероприятия, включая изъятие электронных устройств и материалов для установления обстоятельств подготовки и размещения публикуемых сведений.

Расследование продолжается.