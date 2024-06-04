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В Кайсери потерпел крушение тренировочный самолет, пилоты погибли

В Кайсери потерпел крушение тренировочный самолет, пилоты погибли В турецком Кайсери потерпел крушение учебно-тренировочный самолет типа SF-260D. В результате крушения погибли два пилота.
В регионе
4 июня 2024 г. 11:47
В Кайсери потерпел крушение тренировочный самолет, пилоты погибли

В турецком Кайсери потерпел крушение учебно-тренировочный самолет типа SF-260D. В результате крушения погибли два пилота.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщило Министерство национальной обороны.

В нем говорится о том, что учебно-тренировочный самолет типа SF-260D, принадлежащий командованию ВВС, вылетевший для обучения с 12-й авиабазы Главного командования воздушного транспорта в Кайсери. Причины крушения пока неизвестны.

Армения и Турция смогли достичь взаимопонимания по ряду вопросов. Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал глава МИД Арарат Мирзоян на слушаниях в парламенте по выполнению бюджета 2023 года. "В вопросе нормализации отношений с Турцией у нас есть широкое взаимопонимание по ряду вопросов. Пришло время посмотреть, как реализуются договоренности на Земле", - сказал он. Мирзоян добавил, что с Турцией ведется "весьма здоровый диалог". Напомним, еще в декабре 2021 года Ереван и Анкара назначили спецпредставителей для переговоров по нормализации. В июле 2022 года в Вене была достигнута договоренность об обеспечении возможности пересечения сухопутной армяно-турецкой границы гражданами третьих стран, посещающих Армению и Турцию соответственно, а также осуществления прямых авиаперевозок грузов и запуске необходимых для этого процессов. Однако вопрос не решен до сих пор. Также в январе 2023 года Анкара проинформировала Ереван о снятии запрета на прямые авиаперевозки грузов.

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