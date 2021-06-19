В Иране завершились президентские выборы

Время голосования на выборах президента в Иране официально завершилось в 02:00 (01:30 - бакинское время). При этом некоторые участки, где еще присутствуют люди, продолжают работать.

Время голосования на выборах президента в Иране официально завершилось в 02:00 (01:30 - бакинское время). При этом некоторые участки, где еще присутствуют люди, продолжают работать.

Как передает Report, об этом заявил штаб по проведению выборов.

"Время проведения голосования подошло к концу. В настоящий момент голосование продолжается только на тех участках, где остаются люди", - цитирует заявление агентство Клуб молодых журналистов.

Голосование началось в 07:00 (06:30 - бакинское время) в пятницу и должно было продлиться до 00:00 (23:30 - бакинское время), однако работа избирательных участков была продлена из того, что не все успели отдать свой голос в отведенное время.

При этом, как сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB, на большинстве участков, которые уже завершили работу, сейчас начался подсчет голосов.

Согласно данным Студенческого центра опросов общественного мнения, за председателя Верховного суда Эбрахима Раиси готовы проголосовать 63 процентов избирателей, решивших прийти на выборы. Ближайшим соперником Раиси является секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, которого готовы поддержать 9 процентов избирателей. Другими претендентами на пост главы правительства являются заместитель председателя Меджлиса (парламента) Амир Хосейн Казизаде Хашеми и бывший глава центрального банка Абдольнасер Хеммати.