В Иране в результате землетрясения пострадали более 50 человек

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 51 человек пострадал в результате землетрясения на юго-востоке Ирана, сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в провинции Керман сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 5,9. Толчки были зафиксированы в 65 км к северо-востоку от одноименного административного центра провинции.

По данным агентства, после землетрясения были зафиксированы более 40 афтершоков.