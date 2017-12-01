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    В Иране в результате землетрясения пострадали более 50 человек

    После землетрясения зафиксированы более 40 афтершоков

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 51 человек пострадал в результате землетрясения на юго-востоке Ирана, сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

    Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в провинции Керман сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 5,9. Толчки были зафиксированы в 65 км к северо-востоку от одноименного административного центра провинции.

    По данным агентства, после землетрясения были зафиксированы более 40 афтершоков.

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