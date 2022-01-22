В Иране одобрили вакцинацию детей в возрасте 9-12 лет

Министерство здравоохранения Ирана одобрило введение вакцины против COVID-19 детям в возрасте от 9 до 12 лет.

Министерство здравоохранения Ирана одобрило введение вакцины против COVID-19 детям в возрасте от 9 до 12 лет.

Как передает Report, об этом в эфире иранского государственного телевидения сообщил губернатор Тегерана Мухсин Мансури.

По его словам, параметры и дозы вакцины будут определены совместно Минздравом и Национальным советом по борьбе с коронавирусом.

"Разрешение по вакцинации детей принято с учетом опыты различных стран и научных исследований. Вакцины будут вводиться добровольно, с согласия родителей", - сказал Мансури.

В Иране вакцины против COVID-19 по сей день применялись в отношении детей в возрасте 12 лет и старше.

Ранее Минздрав Ирана сообщил, что число жертв коронавируса в стране увеличилось еще на 30 до 132 тысяч 202 человек. С начала пандемии 53 миллиона 517 тысяч человек получили как минимум две дозы вакцины против COVID-19.