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    В Иране ликвидировали четырех боевиков

    © AP

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/  На юго-востоке Ирана ликвидированы  четверо боевиков, передает Report со ссылкой на иранские СМИ.

    В ходе разведывательной операции подразделений КСИР силовики узнали о готовящемся нападении на пограничный пункт в районе Сараван, расположенном неподалеку от границы с Пакистаном. Во время столкновений и перестрелки силами КСИР была ликвидирована группа террористов из четырех человек, двое получили ранения, оставшиеся террористы сбежали на территорию Пакистана.

    Иранские военные не понесли потерь, в их руки попало оружие и боеприпасы террористов.

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