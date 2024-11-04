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В Иране из-за попавших в раствор для гемодиализа солей алюминия умерли 70 пациентов

В Иране из-за попавших в раствор для гемодиализа солей алюминия умерли 70 пациентов В Иране умерли 70 пациентов из-за солей алюминия, попавших в раствор для гемодиализа.
В регионе
4 ноября 2024 г. 13:23
В Иране из-за попавших в раствор для гемодиализа солей алюминия умерли 70 пациентов

В Иране умерли 70 пациентов из-за солей алюминия, попавших в раствор для гемодиализа.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал Свободный Иран со ссылкой на пресс-секретаря парламентской комиссии по здравоохранению Салмана Эсхаги.

"Сначала почти у 10-12 пациентов в городах Мешхед и Исфахан были такие симптомы, как судороги, затем кома, следствие чего они скончались. Через некоторое время число жертв возросло до 50 человек, далее показатель достиг 70", - отметил он.

По его словам, в ходе расследования было установлено, что это произошло из-за халатности компании-производителя лекарственных препаратов.

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