В Иране из-за попавших в раствор для гемодиализа солей алюминия умерли 70 пациентов

В Иране умерли 70 пациентов из-за солей алюминия, попавших в раствор для гемодиализа.

В Иране умерли 70 пациентов из-за солей алюминия, попавших в раствор для гемодиализа.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал Свободный Иран со ссылкой на пресс-секретаря парламентской комиссии по здравоохранению Салмана Эсхаги.

"Сначала почти у 10-12 пациентов в городах Мешхед и Исфахан были такие симптомы, как судороги, затем кома, следствие чего они скончались. Через некоторое время число жертв возросло до 50 человек, далее показатель достиг 70", - отметил он.

По его словам, в ходе расследования было установлено, что это произошло из-за халатности компании-производителя лекарственных препаратов.