В ходе акции в Тбилиси сотрудник МВД получил ранение

Сотрудник МВД получил ранение в ходе акции у здания парламента в столице Грузии Тбилиси.
Об этом передает местное бюро
У запасного выхода из здания парламента произошло столкновение между правоохранителями и протестующими. В настоящее время полиция пытается отвести протестующих от запасного выхода.
В МВД Грузии вновь призвали участников акции подчиняться законным требованиям, воздерживаться от насильственных действий и нападений на сотрудников полиции.
"В случае продолжения участниками митинга противоправных действий, МВД применит специальные меры, предусмотренные законом", - указали в ведомстве.