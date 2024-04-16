В ходе акции в Тбилиси сотрудник МВД получил ранение

Сотрудник МВД получил ранение в ходе акции у здания парламента в столице Грузии Тбилиси.

Сотрудник МВД получил ранение в ходе акции у здания парламента в столице Грузии Тбилиси.

Об этом передает местное бюро Report с места проведения демонстраций.

У запасного выхода из здания парламента произошло столкновение между правоохранителями и протестующими. В настоящее время полиция пытается отвести протестующих от запасного выхода.

В МВД Грузии вновь призвали участников акции подчиняться законным требованиям, воздерживаться от насильственных действий и нападений на сотрудников полиции.

"В случае продолжения участниками митинга противоправных действий, МВД применит специальные меры, предусмотренные законом", - указали в ведомстве.

