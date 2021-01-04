В Грузии выявили случай заражения "британским" штаммом коронавируса

В Грузии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании.

В Грузии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает Национальный центр по контролю заболеваний грузинского минздрава.

По данным ведомства, пациентом является мужчина в возрасте старше 50 лет, его состояние здоровья удовлетворительное, он находится в изоляции. Установлены все лица, контактировавшие с ним.

Мужчина прибыл в Грузию из другой страны и уже вернулся в ту же страну, при этом он не посещал Великобританию.