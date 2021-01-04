О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Грузии выявили случай заражения "британским" штаммом коронавируса

В Грузии выявили случай заражения "британским" штаммом коронавируса В Грузии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании.
В регионе
4 января 2021 г. 18:43
В Грузии выявили случай заражения британским штаммом коронавируса

В Грузии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает Национальный центр по контролю заболеваний грузинского минздрава.

По данным ведомства, пациентом является мужчина в возрасте старше 50 лет, его состояние здоровья удовлетворительное, он находится в изоляции. Установлены все лица, контактировавшие с ним.

Мужчина прибыл в Грузию из другой страны и уже вернулся в ту же страну, при этом он не посещал Великобританию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda koronavirusun yeni ştammı aşkarlandı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
4 января 2021 г. 12:51
Ученый: Лечение Фавипиравиром не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
Ученый: Лечение "Фавипиравиром" не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
30 декабря 2020 г. 12:26
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
28 декабря 2020 г. 16:51
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
24 декабря 2020 г. 15:17
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi