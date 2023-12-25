В Грузии состоялась встреча со студентами, обучающимися при финансовой поддержке Азербайджана

16:38

В грузинском представительстве SOCAR состоялась встреча со студентами, обучающимися в различных университетах Грузии при финансовой поддержке Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, во встрече приняли участие глава представительства SOCAR в Грузии Махир Мамедов, посол Азербайджана в этой стране Фаиг Гулиев, сотрудники посольства, студенты.

Махир Мамедов поздравил студентов, достигших высоких результатов в 2021/2022 и в текущем учебном году.

Он отметил, что азербайджанское государство всегда уделяет внимание соотечественникам, проживающим в Грузии: "Наглядным показателем этого внимания является покрытие расходов на обучение молодых людей в рамках программы “1+4” для национальных меньшинств".

M.Мамедов подробно рассказал о проектах, реализуемых в сфере образования, инновациях, применяемых с целью повышения интереса молодежи к науке.

Посол Фаиг Гулиев отметил, что за последние годы потрачено более 70 миллионов долларов на социальные проекты, реализуемые в Грузии: "Фонд Гейдара Алиева играет важную роль в строительстве школ, детских садов и спортивных комплексов в регионах Грузии, где проживают азербайджанцы. SOCAR также играет большую роль в этих проектах".

На встрече также была представлена информация о новых проектах, направленных на повышение интереса студентов к образованию.