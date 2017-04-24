 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Грузии шурина президента осудили на четыре года за хранение оружия

    Тбилисский городской суд приговорил к четырем годам заключения брата первой леди Грузии Михаила Мгалоблишвили

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Тбилисский городской суд приговорил к четырем годам заключения брата первой леди Грузии Михаила Мгалоблишвили, обвиняемого в незаконном хранении оружия, cообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

    Мгалоблишвили был задержан сотрудниками МВД в середине января по обвинению в незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия. Задержанный не признал свою вину.

    На судебном заседании также присутствовала первая леди страны Маки Чичуа.

    По данным грузинских СМИ, Мгалоблишвили ранее был трижды судим, в том числе за участие в групповой попытке убийства, однако позже был амнистирован президентом.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi