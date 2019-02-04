В Грузии резко подорожали продукты питания

Тбилиси. 4 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом месяце инфляция в Грузии составила 1,3%.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщили в Национальном управлении статистики Грузии.

Годовая инфляция составила 2,2%.

В январе продовольственные товары и безалкогольные напитки в стране подорожали на 3,2%, овощи - на 15,8%, фрукты и виноград - на 5,8%, молоко, сыр и яйца - на 4,7%, хлеб и овсянка на 1,4%, рыба - на 1,4%.

Зафиксирован рост цен на алкогольные напитки и табак на 5,8%.

Что касается годовой инфляции, цены на продукты питания, безалкогольные напитки выросли на 3,2%, алкогольные напитки и табак подорожали на 10,1%, расходы на здравоохранение - на 3,4%, транспортные расходы - на 1,7%.