В Грузии пройдет заседание Североатлантического совета НАТО

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Североатлантический совет НАТО проведет заседание в Грузии 7-8 сентября.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

"В рамках визита Совета могут быть рассмотрены вопросы полученных результатов на Варшавском саммите. Думаю, что также будут рассмотрены достигнутые результаты, с точки зрения демократического и экономического развития Грузии. Это очень важный визит. Североатлантический совет — это наивысший орган, который принимает в Альянсе решения, поэтому этот визит особенный для нас", - заявил премьер журналистам перед правительственным заседанием.

Североатлантический совет принимает ключевые политические решения в НАТО. Он проводит заседания на уровне постоянных представителей, министров обороны или иностранных дел или на уровне глав государств и правительств (саммиты). Председательствует на заседаниях совета генеральный секретарь альянса.