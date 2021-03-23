"В Грузии ожидается третья волна пандемии коронавируса".
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила журналистам министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
Министр не исключила повторного введения ограничений: "Я уверена, что у населения есть социальная ответственность в связи с соблюдением рекомендаций и правил. Если население будет следовать рекомендациям, можно будет избежать третьей волны".
Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии, главный эпидемиолог Амиран Гамкрелидзе в свою очередь отметил, что в последние дни в стране наблюдается тенденция к ухудшению эпидемиологической ситуации.
По его словам, существует необходимость ужесточения контроля за соблюдением рекомендаций.