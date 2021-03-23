В Грузии ожидается третья волна пандемии

"В Грузии ожидается третья волна пандемии коронавируса"

"В Грузии ожидается третья волна пандемии коронавируса".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила журналистам министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

Министр не исключила повторного введения ограничений: "Я уверена, что у населения есть социальная ответственность в связи с соблюдением рекомендаций и правил. Если население будет следовать рекомендациям, можно будет избежать третьей волны".

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии, главный эпидемиолог Амиран Гамкрелидзе в свою очередь отметил, что в последние дни в стране наблюдается тенденция к ухудшению эпидемиологической ситуации.

По его словам, существует необходимость ужесточения контроля за соблюдением рекомендаций.