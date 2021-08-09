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В Грузии ношение масок на открытом воздухе снова станет обязательным

В Грузии ношение масок на открытом воздухе снова станет обязательным С 10 августа в Грузии в случае скопления на открытом воздухе более пяти человек будет обязательным ношение защитных масок.
В регионе
9 августа 2021 г. 14:35
В Грузии ношение масок на открытом воздухе снова станет обязательным
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С 10 августа в Грузии в случае скопления на открытом воздухе более пяти человек будет обязательным ношение защитных масок.

Как сообщает грузинское бюро Report, решение в связи с этим принял Межгосударственный координационный совет Грузии.

Причиной решения стало недавнее обострение эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, что в соседней стране требование о ношении масок на открытом воздухе было отменено с 22 июня. Правила по использованию средств индивидуальной защиты действуют в закрытых помещениях.

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Версия на английском языке Georgia reintroduces outdoor mask-wearing rule
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda açıq havada maska taxmaq yenidən məcburi olacaq

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