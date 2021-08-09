В Грузии ношение масок на открытом воздухе снова станет обязательным

С 10 августа в Грузии в случае скопления на открытом воздухе более пяти человек будет обязательным ношение защитных масок.
Как сообщает грузинское бюро Report, решение в связи с этим принял Межгосударственный координационный совет Грузии.
Причиной решения стало недавнее обострение эпидемиологической ситуации в стране.
Напомним, что в соседней стране требование о ношении масок на открытом воздухе было отменено с 22 июня. Правила по использованию средств индивидуальной защиты действуют в закрытых помещениях.