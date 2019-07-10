​В Грузии на замминистра упал баннер

На церемонии презентации Университета "Кавказ", который планируется построить в Батуми, произошел курьезный случай.

Как сообщает грузинское бюро Report, в ходе выступления на трибуне на заместителя министра образования, науки, культуры и спорта Грузии Ирина Абуладзе упал установленный за ее спиной баннер.

Замминистра вовремя увернулась, поэтому не пострадала.

После повторной установки баннера А.Абуладзе продолжила свое выступление. Она отметила, что падение баннера это знак к успеху проекта.

Отметим, что строительство Университета "Кавказ" и кампуса высшей школы в Батуми займет три года.