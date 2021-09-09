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В Грузии готовится законопроект, позволяющий азербайджанцам менять окончания фамилий

В Грузии готовится законопроект, позволяющий азербайджанцам менять окончания фамилий В парламенте Грузии состоялась рабочая встреча для обсуждения законопроекта, который даст гражданам Грузии азербайджанского происхождения право для изменения окончаний фамилий.
В регионе
9 сентября 2021 г. 19:00
В Грузии готовится законопроект, позволяющий азербайджанцам менять окончания фамилий

В парламенте Грузии состоялась рабочая встреча для обсуждения законопроекта, который даст гражданам Грузии азербайджанского происхождения право для изменения окончаний фамилий.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

Было отмечено, что ведется работа над законодательными изменениями, которые позволят гражданам Грузии (в том числе езидам, азербайджанцам) вернуть свои фамилии, соответствующие их историческим и культурным традициям.

На завершающем этапе работы над соответствующим законопроектом требуется согласование конкретных положений. После того как документ будет готов, он будет представлен на рассмотрение в парламент.

Проживающие в Грузии азербайджанцы хотят, чтобы им было предоставлено право замены окончаний "ов" и "ев" в фамилиях. Инициативная группа, которая требует внесения поправок в закон Грузии "О гражданских актах", с 25 августа проводит кампанию по сбору 2 тыс. подписей с этой целью.

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Версия на английском языке Georgia preparing bill on Azerbaijani surnames
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda azərbaycanlıların soyadları ilə bağlı qanun layihəsi hazırlanır

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