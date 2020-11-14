В Грузии 3,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 76 658 человек

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 3 504 человек, 3 163 выздоровели, 33 пациента умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 76 658, 58 674 человека вылечились, 669 человек скончались.

В настоящее время на карантине находятся 2 425, на стационарном контроле - 5 355 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 361 бессимптомных больных.