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В граничащих с Россией регионах Казахстана подорожала аренда недвижимости

В граничащих с Россией регионах Казахстана подорожала аренда недвижимости Аренда жилой недвижимости в казахстанских регионах, граничащих с Россией, подорожала в диапазоне от 15 до 34%.
В регионе
27 сентября 2022 г. 12:00
В граничащих с Россией регионах Казахстана подорожала аренда недвижимости

Аренда жилой недвижимости в казахстанских регионах, граничащих с Россией, подорожала в диапазоне от 15 до 34%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил специализированный казахстанский сайт о недвижимости "Крыша".

"Увеличение стоимости произошло в основном за выходные и связано с ростом спроса на аренду. Самые востребованные города, судя по запросам пользователей, - Уральск, Актобе, Костанай, Петропавловск, Павлодар", - говорится в сообщении. В Актобе и Уральске за неделю с 19 по 25 сентября по сравнению с предыдущей неделей аренда выросла в среднем на 34%, в Костанае - на 25%, в Павлодаре - на 19%, в Семее и Петропавловске - примерно на 15%.

"В мегаполисах и центральных городах пока резкого массового роста нет. В Астане цены предложений увеличились на 5,6%, в Алматы - на 5,1%", - указано в материале.

В некоторых городах изменений цены и спроса на аренду недвижимости не наблюдается. Это Шымкент, Караганда, Кокшетау, Туркестан, Талдыкорган, Жезказган. Городом с самой дорогой арендой в республике назвали Алма-Ату. Здесь аренда однокомнатной квартиры обойдется примерно в 200 тысяч тенге (более 417 долларов) в месяц.

Исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков на брифинге сообщил о том, что около 98 тыс. граждан России въехали в страну с 21 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanın Rusiya ilə sərhədyanı bölgələrində daşınmaz əmlakın kirayə qiyməti artıb

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