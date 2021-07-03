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В горах Кабардино-Балкарии сорвался фуникулер, есть погибший - ОБНОВЛЕНО

В горах Кабардино-Балкарии сорвался фуникулер, есть погибший - ОБНОВЛЕНО Один из фуникулеров сорвался в горах Кабардино-Балкарии, предварительно, есть пострадавший. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в экстренных службах республики.
В регионе
3 июля 2021 г. 12:00
В горах Кабардино-Балкарии сорвался фуникулер, есть погибший - ОБНОВЛЕНО

Автомобиль упал с подъемника в ущелье Адыр-Су в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР), в результате, по предварительным данным, погиб один человек, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"По предварительной информации, сегодня с подъемника в ущелье Адыр-Су сорвался автомобиль, погиб один человек", - сообщили в экстренных службах региона.

На место происшествия выехали спасатели.

11:40

Один из фуникулеров сорвался в горах Кабардино-Балкарии, предварительно, есть пострадавший. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в экстренных службах республики.

"В ущелье Адыр-Суу сорвался фуникулер, по предварительным данным, есть пострадавший", - сказал собеседник агентства.

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Версия на азербайджанском языке Kabardin-Balkar dağlarında funikulyor qırılıb, zərərçəkənlər var

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