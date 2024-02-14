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В горах Дагестана лавина снесла две легковушки

В горах Дагестана лавина снесла две легковушки Снежная лавина снесла два легковых автомобиля в Цунтинском районе Дагестана.
В регионе
14 февраля 2024 г. 20:45
В горах Дагестана лавина снесла две легковушки

Снежная лавина снесла два легковых автомобиля в Цунтинском районе Дагестана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, пострадавших нет.

"Сегодня произошел сход снежной лавины в селе Удок Цунтинского района. В результате этого два легковых автомобиля - Lada Granta и ВАЗ 2114, которые были припаркованы на повороте внутри сельской дороги, снесло по склону на расстояние 30-40 м", - говорится в сообщении пресс-службы районной администрации..

В пресс-службе уточнили, что пострадавших нет. "Объем лавины составил 130 м в длину, 12 м в ширину и 2,5 м в высоту. <...> На место происшествия была направлена одна единица техники и два человека для проведения аварийно-восстановительных работ".

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