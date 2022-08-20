В Бахчисарае и Евпатории прогремели взрывы

В Евпатории утром 20 августа прогремела серия взрывов.

В Евпатории и Бахчисарае в Крыму утром 20 августа прогремела серия взрывов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщают местные паблики.

Взрывы в Евпатории подтвердили и местные власти. По их словам, в небе сработала система ПВО россиян.

"В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет", - заявили местные власти.

11:50

В Евпатории утром 20 августа прогремела серия взрывов.

Об этом передает Report со ссылкой на РБК-Украина.

После инцидента в Севастополе местные власти начали заявлять о работе ПВО в Евпатории, соответствующие звуки стали слышны и в других местах.