В Ереване сторонники оппозиции перекрыли ряд улиц

Армянская оппозиция сегодня утром возобновила акции неповиновения в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Armenia.
В частности, сторонники "Движения по спасению родины" перекрыли улицу Верин Антараин на стыке с улицей Сараландж.
Активисты скандировали "Армения без Никола", перекрывая улицы как автомобилями, так и "живым щитом". На других участках столицы также проходили аналогичные акции.
По словам члена партии "Дашнакцутюн" Герасима Варданяна, протестные акции будут продолжаться до тех пор, пока Никол Пашинян и его команда находятся у власти.