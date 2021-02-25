В Ереване сторонники оппозиции перекрыли ряд улиц

Армянская оппозиция утром возобновила акции неповиновения в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна

Армянская оппозиция сегодня утром возобновила акции неповиновения в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Armenia.

В частности, сторонники "Движения по спасению родины" перекрыли улицу Верин Антараин на стыке с улицей Сараландж.

Активисты скандировали "Армения без Никола", перекрывая улицы как автомобилями, так и "живым щитом". На других участках столицы также проходили аналогичные акции.

По словам члена партии "Дашнакцутюн" Герасима Варданяна, протестные акции будут продолжаться до тех пор, пока Никол Пашинян и его команда находятся у власти.