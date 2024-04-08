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В Ереване проходит акция протеста с требованием освободить политзаключенных

В Ереване проходит акция протеста с требованием освободить политзаключенных У здания МИД Армении проходит акция протеста, приуроченная к приезду в Ереван генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.
В регионе
8 апреля 2024 г. 11:22
В Ереване проходит акция протеста с требованием освободить политзаключенных

У здания МИД Армении проходит акция протеста, приуроченная к приезду в Ереван генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Участники акции требуют освобождения находящихся под арестом Армена Ашотяна (экс-министр образования и науки - ред.), Нарека Маляна (оппозиционный активист, лидер движения "Вето"), Вазгена Сагателяна (ведущий подкаста "Имнемними", задержан за прозвучавшие в эфире нецензурные высказывания в адрес властей), Нарека Самсоняна (председатель общественной организации "Гражданское сознание") и других, утверждая, что все они являются политзаключенными.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Şurası Baş katibinin İrəvana səfərinə qarşı etiraz aksiyası keçirilir, həbs olunanlar var

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