В Ереване госслужащих призывают присоединиться к акциям протеста

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Лидер партии «Гражданский договор», депутат Никол Пашинян призвал госслужащих присоединиться к акциям протеста.

Как передает Report, об этом он заявил в ходе митинга на площади Республики в Ереване.

По его словам, госслужащие хотят примкнуть к движению, но боятся потерять работу. «В тот момент, когда присоединитесь к бархатной революции, работу потеряете не вы, а Серж Саргсян», - сказал Пашинян. Он пообещал, что после ухода Сержа Саргсяна повысятся зарплаты госслужащих и полицейских, чтобы «не было нужды, в выходные заливать бетоном дворы, чтобы содержать семью».

«Но не только их зарплаты повысятся», - пообещал Пашинян. Он отметил, что «красные береты» в свободное от работы время либо работают как таксисты, либо как разнорабочие. «И теперь они с дубинами должны защищать резиденцию Сержа Саргсяна. Как вы будете смотреть в глаза женам и детям после этого?», - заявил Пашинян