В Ереване арестован координатор грантовых программ ЕС по подозрению в хищении

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Ереване арестован координатор грантовых программ Евросоюза Марине Папян. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила помощник руководителя Следственного комитета Армении Сона Трузян.

Сотрудница делегации ЕС, подозреваемая в хищении в особо крупных размерах, арестована в рамках уголовного дела, возбужденного в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении в январе 2016 года по факту присвоения средств грантовой программы ЕС.

Уголовное дело было возбуждено на основании результатов аудиторской проверки, обнаружившей нецелевое использование гранта, предоставленного в рамках программы ЕС, а также о присвоении сумм в особо крупных размерах.

Помимо Марине Папаян по делу проходят еще 13 человек, трое из которых находятся в розыске.