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В Душанбе состоялась встреча заместителей глав МИД стран Центральной Азии

В Душанбе состоялась встреча заместителей глав МИД стран Центральной Азии 11-я ежегодная встреча заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии прошла в Душанбе.
В регионе
9 декабря 2021 г. 12:34
В Душанбе состоялась встреча заместителей глав МИД стран Центральной Азии

11-я ежегодная встреча заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии прошла в Душанбе.

Как передает Report, Туркменистан представлял замглавы МИД Вепа Хаджиев.

Стороны обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, включая борьбу с вызовами и угрозами безопасности, такими как международный терроризм и экстремизм, радикализация, организованная преступность и незаконный оборот наркотических средств, социально-экономические проблемы, и обменялись взглядами относительно перспектив развития регионального сотрудничества в Центральной Азии.

В рамках одной из сессий встречи была официально запущена 4-я фаза совместного проекта под названием "Совместный план действий: На пути к комплексной реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии".

Были обсуждены вопросы дальнейшего наращивания региональной кооперации в продвижении "зеленого" развития, сохранении экологии и биоразнообразия, рациональном использовании природных ресурсов.

Во встрече приняла участие специальный представитель генерального секретаря ООН в Центральной Азии, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман, директор Контртеррористического центра ООН Джехангир Хан, заместитель спецпредставителя генсека ООН в Афганистане, заместитель главы Миссии ООН по содействию в Афганистане Метте Кнудсен и представители стран-доноров.

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