В ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области РФ погибли не менее 15 человек

В ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области РФ погибли не менее 15 человек

В результате ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками в Николаевском районе Ульяновской области погибли не менее 15 человек.

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В результате ДТП с микроавтобусом в Николаевском районе Ульяновской области России погибли 15 человек, еще пятеро получили травмы. Как передает Report , об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах. В пресс-службе регионального УМВД подтвердили информацию об 11 погибших и троих пострадавших, потерпевшие госпитализированы. Авария произошла сегодня на 809-м км трассы М-5 "Урал". По данным регионального управления МВД, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с минивэном. По данным источника в экстренных службах, в салоне микроавтобуса остаются люди. "По предварительной информации, в попавшем в ДТП в Ульяновской области микроавтобусе были граждане Казахстана", - добавил он. Всего, предварительно, в салоне микроавтобуса находились 18 человек. На месте работают сотрудники экстренных служб, причины происшествия устанавливаются. Подпишитесь на наш Telegram канал