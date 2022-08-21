В ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области РФ погибли не менее 15 человек

В результате ДТП с микроавтобусом в Николаевском районе Ульяновской области России погибли 15 человек, еще пятеро получили травмы.
Как передает
В пресс-службе регионального УМВД подтвердили информацию об 11 погибших и троих пострадавших, потерпевшие госпитализированы.
Авария произошла сегодня на 809-м км трассы М-5 "Урал". По данным регионального управления МВД, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с минивэном.
По данным источника в экстренных службах, в салоне микроавтобуса остаются люди. "По предварительной информации, в попавшем в ДТП в Ульяновской области микроавтобусе были граждане Казахстана", - добавил он. Всего, предварительно, в салоне микроавтобуса находились 18 человек.
На месте работают сотрудники экстренных служб, причины происшествия устанавливаются.