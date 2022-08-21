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В ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области РФ погибли не менее 15 человек

В ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области РФ погибли не менее 15 человек В результате ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками в Николаевском районе Ульяновской области погибли не менее 15 человек.
В регионе
21 августа 2022 г. 17:22
В ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области РФ погибли не менее 15 человек

В результате ДТП с микроавтобусом в Николаевском районе Ульяновской области России погибли 15 человек, еще пятеро получили травмы.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

В пресс-службе регионального УМВД подтвердили информацию об 11 погибших и троих пострадавших, потерпевшие госпитализированы.

Авария произошла сегодня на 809-м км трассы М-5 "Урал". По данным регионального управления МВД, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с минивэном.

По данным источника в экстренных службах, в салоне микроавтобуса остаются люди. "По предварительной информации, в попавшем в ДТП в Ульяновской области микроавтобусе были граждане Казахстана", - добавил он. Всего, предварительно, в салоне микроавтобуса находились 18 человек.

На месте работают сотрудники экстренных служб, причины происшествия устанавливаются.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada mikroavtobusun qəzaya uğraması nəticəsində azı 15 nəfər ölüb

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