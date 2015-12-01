 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Последний рейс из Египта в Москву приземлился в аэропорту Домодедово

    Среди пассажиров туристы, аниматоры и сотрудники гостиниц

    Баку. 01 декабря. REPORT.AZ/ В Домодедово приземлился последний в этом году рейс из Египта.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, среди пассажиров туристы, аниматоры и сотрудники гостиниц.

    В начале ноября Москва отменила все регулярные и чартерные рейсы в Египет.

    Российских туристов начали возвращать на родину. Багаж в целях безопасности доставляли отдельными самолётами. На тот момент на курортах Египта находилось почти 90 тысяч граждан России.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi