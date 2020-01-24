В доме главы Конституционного суда Армении идут обыски

Сотрудники Специальной следственной службы (ССС) Армении проводят обыск в доме председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна, передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

"В рамках расследуемого в Специальной следственной службе уголовного дела, следователи проводят обыск в доме Грайра Товмасяна", - сообщила пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян.

Отмечается, что против Г.Товмасяна было возбуждено два уголовных дела. Так, в октябре 2019 года его обвинили в узурпации власти вместе с бывшим спикером парламента Ара Баблояном. Речь идет о нарушениях при избрании Г.Товмасяна главой КС в марте 2018 года.

В декабре 2019 года его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, еще будучи министром юстиции, он "отжал" у нотариусов офисы в центре Еревана, после чего вынудил их арендовать эти помещения. В качестве меры пресечения в отношении Г.Товмасяна избрана подписка о невыезде.