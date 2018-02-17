В детском саду Москвы отравились 87 детей

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В одном из детских садов Москвы родители заявили об отравлении 87 воспитанников.

Как передает Report со ссылкой на РЕН ТВ, родители, обеспокоенные за здоровье своих детей, они хотят привлечь к расследованию произошедшего прокуратуру.

"Детям стало единовременно плохо в обед. Резкие симптомы – рвота, боль в животе. У кого-то повышение температуры. Все поехали забирать детей. У меня ребенку стало плохо уже ближе к ночи – температура 39,5", - рассказала мама ребенка.

По ее словам, в поликлинике собрали 80 баночек с анализами отравившихся.